С 12 лет у большинства из нас уже имеются все постоянные зубы, за исключением зубов мудрости. Хорошие привычки уже должны были быть сформированы. Привычки, которые установились до 12 лет, скорее всего, прослужат долгое время во взрослой жизни.

Трехголовая щетка Доктор Барманс идеально подходит для поддержания чистоты и здоровья зубов и десен взрослых людей. Она чистит все стороны зубов и, поскольку щетинки направлены под углом 45° к линии десен, линия десен при этом очищается полностью.

Вредный налет имеет тенденцию накапливаться вдоль линии десен и может привести к образованию пустот и болезням десен, если его не очистить должным образом.