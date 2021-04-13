DR. BARMAN’S – 3D SUPERBRUSH #1 in the world
3D SUPERBRUSH
made only in
NORWAY
Выпускается в трех размерах - для любого возраста
Размер №1 - для маленьких детей и их родителей
Дети часто неохотно идут чистить зубы, но суперщетка Доктор Барманс доказала свою эффективность. Так как суперщетка обнимает зубы, легче добиться хорошего очищающего эффекта со всех сторон. И все это делается одновременно. Таким образом, родители могут чистить зубы своим детям с большей легкостью и эффективностью. Сами дети очень быстро учатся этой технике чистки зубов.
Исследование Королевского Колиджа, Университет Лондона показало, что почти все родители и дети предпочли трехголовую щетку Доктор Барманс вместо традиционной щетке с одной головкой.
SuperBrush Little Child
Размер №2: Для детей от 6 до 12 лет
В возрасте от 6 до 11 лет дети имеют смесь молочных зубов и постоянных зубов. Дети, как ожидается, уже давно практикуют зубную щетку. При достижении 8-летнего возраста их навыки и ловкость могут быть настолько высокими, что они смогут самостоятельно чистить зубы. Однако родители должны еще некоторое время понаблюдать за этим. Трехголовая щетка существенно облегчает чистку зубов, так как обнимает зубы, а техника чистки требует только простых, естественных движений. Щетка Доктора Барманса чистит зубы со всех сторон одновременно и обеспечивает полную чистоту всех поверхностей зубов.
SuperBrush Child
В возрасте от 6 до 11 лет дети имеют смесь молочных зубов и постоянных зубов. Дети, как ожидается, уже давно практикуют зубную щетку. При достижении 8-летнего возраста их навыки и ловкость могут быть настолько высокими, что они смогут самостоятельно чистить зубы. Однако родители должны еще некоторое время понаблюдать за этим. Трехголовая щетка существенно облегчает чистку зубов, так как обнимает зубы, а техника чистки требует только простых, естественных движений. Щетка Доктора Барманса чистит зубы со всех сторон одновременно и обеспечивает полную чистоту всех поверхностей зубов.
SuperBrush Child
Размер №3: Для людей старше 12 лет
SuperBrush Teen
С 12 лет у большинства из нас уже имеются все постоянные зубы, за исключением зубов мудрости. Хорошие привычки уже должны были быть сформированы. Привычки, которые установились до 12 лет, скорее всего, прослужат долгое время во взрослой жизни.
Трехголовая щетка Доктор Барманс идеально подходит для поддержания чистоты и здоровья зубов и десен взрослых людей. Она чистит все стороны зубов и, поскольку щетинки направлены под углом 45° к линии десен, линия десен при этом очищается полностью.
Вредный налет имеет тенденцию накапливаться вдоль линии десен и может привести к образованию пустот и болезням десен, если его не очистить должным образом.
Для брекетов и протезов - лучшее решение
Сравнительное исследование 3-х типов зубных щеток у пациентов со стационарными ортодонтическими аппаратами Университета Тель-Авива показало, что трехголовая щетка значительно эффективнее, чем обычные и ортодонтические зубные щетки при удалении зубного налета в 1,5-2 раза; при брекетов в 2-3 раза; а также при улучшении состояния десен до 6 раз. Пациенты, которые пользовались Трехголовой щеткой, были значительно более удовлетворены, чем те, кто пользовался другими зубными щетками. Tрехголовая щетка является лучшейшей альтернативой для улучшения состояния зубов и десен у пациентов, носящих брекетов и протезов.
Для брекетов и протезов - лучшее решение
Сравнительное исследование 3-х типов зубных щеток у пациентов со стационарными ортодонтическими аппаратами Университета Тель-Авива показало, что трехголовая щетка значительно эффективнее, чем обычные и ортодонтические зубные щетки при удалении зубного налета в 1,5-2 раза; при брекетов в 2-3 раза; а также при улучшении состояния десен до 6 раз. Пациенты, которые пользовались Трехголовой щеткой, были значительно более удовлетворены, чем те, кто пользовался другими зубными щетками. Tрехголовая щетка является лучшейшей альтернативой для улучшения состояния зубов и десен у пациентов, носящих брекетов и протезов.